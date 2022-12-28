Serkan Aksoy kimdir, nereli? Şef Serkan Aksoy'un biyografisi

Serkan Aksoy Bolu'da dünyaya geldi. Ağabeyi ve babasının aşçı olması, onun da daha küçük yaşlarda aşçı olmak istemesine vesile oldu.

Mesleğe Bolu'da komi olarak başlayan Serkan Aksoy, çalışmaya Bodrum'da devam etti.

İstanbul'daki ünlü restoranlarda çalışmaya başlayan Aksoy, Nicole'ün şefi oldu. esleğe Bolu'da komi olarak başlayan Serkan Aksoy, çalışmaya Bodrum'da devam etti. İstanbul'daki ünlü restoranlarda çalışmaya başlayan Aksoy, Nicole'ün şefi oldu. Michelin Rehberi İstanbul'un ilk seçkisi 2022 Ekim ayında açıklanmıştı. Serkan Aksoy'un şefliğini yürüttüğü Nicole 1 Michelin Yıldızı'na layık görüldü.

