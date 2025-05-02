Serkan Keskin'in acı günü: Annesini toprağa verdi

Ünlü oyuncu Serkan Keskin, anne acısıyla sarsıldı. Keskin'in annesi Zeliha Keskin, İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı.

Serkan Keskin'in acı günü: Annesini toprağa verdi

Şimdilerde baba olmak için gün sayan , annesi Zeliha Keskin’in vefatıyla büyük bir acı yaşadı. 78 yaşındaki Zeliha Keskin, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Serkan Keskin'in acı günü: Annesini toprağa verdi - 1

Zeliha Keskin’in cenazesi, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Serkan Keskin'in acı günü: Annesini toprağa verdi - 2

Oyuncuyu bu zor gününde sanat camiasından dostları da yalnız bırakmadı. Cenazeye; Cengiz Bozkurt, Onur Ünlü, Birkan Sokullu, Boran Kuzum, Sarp Aydınoğlu, Alina Boz’un yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.

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