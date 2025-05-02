Serkan Keskin'in acı günü: Annesini toprağa verdi

Şimdilerde baba olmak için gün sayan Serkan Keskin, annesi Zeliha Keskin’in vefatıyla büyük bir acı yaşadı. 78 yaşındaki Zeliha Keskin, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.