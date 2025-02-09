Serkay Tütüncü doğum gününde aşka geldi: İyi ki hayatımdasın sevgilim

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Serkay Tütüncü, doğum günü partisinden karelere "Fotoğraflarda olmayan ama dün gece yanımda olan herkese çok kalp. Doğum günü kutlama anksiyeteme topla tüfekle giden sevgilim… Seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın" notunu düştü.