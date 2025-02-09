Serkay Tütüncü doğum gününde aşka geldi: İyi ki hayatımdasın sevgilim
Bir süredir şarkıcı Zeynep Bastık ile yaşadığı aşkla gündemde olan Serkay Tütüncü, 34 yaşına bastı. Doğum gününü sevgilisi ve arkadaşlarıyla kutlayan ünlü isim, partiden kareleri aşk dolu bir notla paylaştı.
Birkaç ay önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün mutlu birlikteliği sürüyor. Zaman zaman mutluluklarını gözler önüne seren ünlü çiftten Serkay Tütüncü, geçtiğimiz gün 34 yaşına bastı.
Ünlü oyuncu, doğum gününü sevgilisi Zeynep Bastık ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum gününde aşka gelen Tütüncü, partiden kareleri aşk dolu bir notla takipçilerinin beğenisine sundu.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Serkay Tütüncü, doğum günü partisinden karelere "Fotoğraflarda olmayan ama dün gece yanımda olan herkese çok kalp. Doğum günü kutlama anksiyeteme topla tüfekle giden sevgilim… Seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın" notunu düştü.
"BÜTÜN DÜNYA BUGÜNÜ KUTLAYACAK"
Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Bastık ise Tütüncü'ye "Bütün dünya bugünü kutlayacak, bana ne" sözleriyle karşılık verdi.
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