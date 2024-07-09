Serkay Tütüncü'den sevgilisi Zeynep Bastık'a: İyi ki doğdun güzelim

Kısa bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, arkadaşlarıyla birlikte tekne tatiline çıktı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü çiftten Zeynep Bastık, 32 yaşına bastı.
Ünlü şarkıcı, doğum gününü sevgilisi ve teknedeki arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
TEKNEDE ROMANTİK POZ
Bir süredir ekranlardan uzak olan Serkay Tütüncü de teknede sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı "İyi ki doğdun güzelim" notuyla paylaştı. Ünlü çiftin romantik karesi büyük ilgi gördü.
"HASTAYIM SANA"
Öte yandan Zeynep Bastık, geçtiğimiz haftalarda da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser vermişti. Sevgilisini yalnız bırakmayan Tütüncü, Bastık'ı fotoğraflayıp şu notu düştü:
"Birisi Harbiye'yi yakıyor! Bunun için doğmuşsun resmen! Hastayım sana!"
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