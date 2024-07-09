Serkay Tütüncü'den sevgilisi Zeynep Bastık'a: İyi ki doğdun güzelim

Kısa bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü , arkadaşlarıyla birlikte tekne tatiline çıktı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü çiftten Zeynep Bastık, 32 yaşına bastı.

TEKNEDE ROMANTİK POZ



Bir süredir ekranlardan uzak olan Serkay Tütüncü de teknede sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı "İyi ki doğdun güzelim" notuyla paylaştı. Ünlü çiftin romantik karesi büyük ilgi gördü.