Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a romantik kutlama: "Hep dans et!"

Bastık'ın dans ettiği anları paylaşan oyuncu "Sen hep mutlu ol. Hep dans et! Gerisini ben hallederim. Yengecim benim. Seni çok seviyorum! İyi ki doğmuşsun be." notunu düştü.

Bastık, Serkay Tütüncü'nün paylaşımını kendi sosyal medya hesabında "Sevgilim. İyi ki doğdum da seni buldum." notuyla yayınladı.

İLK YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Öte yandan, ünlü çift Mayıs ayında birinci yıl dönümlerini kutladı. Zeynep Bastık "Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim... Her günümü bir şarkı haline getirdin. İyi ki benim sevgilimsin... 365 gündür dizinde uyumak harika bir şey.. Sonsuz senelerimiz olsun." notuyla Tütüncü ile romantik pozlarını paylaştı.

"İYİ Kİ BENİMSİN"

34 yaşındaki Serkay Tütüncü ise yaptığı romantik paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Minicik biri nasıl bu kadar yer kaplar? Sen benim hayata çaktırmadan, göz ucuyla gelmesini beklediğim şeysin. Enerjini yediğim. İyi ki benimsin. Herkesi uyutup sabaha kadar dans ettiğimiz, gün batımında saatlerce sustuğumuz, akşam yemeği hazırlarken kahvaltıda ne yiyeceğimizi sorduğun yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum."

Zeynep Bastık 2021 yılında Tolga Akış ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift bir yıl dolmadan boşanmıştı.

