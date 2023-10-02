Sertab Erener: Ayakta zor duruyordum

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Sertab Erener, 1992'de dinleyicileriyle buluşturduğu "Sakin Ol" albümünün kapak çekiminden bir video yayınladı.

"ÜZERİMDEKİLER SEZEN AKSU'NUNDU"

Üzerine Sezen Aksu'nun kıyafetlerini giydiğini açıklayan ünlü şarkıcı, paylaşımında "Sadece 39 kilo ve ayakta zor duruyordum. Bu çekime hastaneden çıkıp geldiğim için üzerimdekiler de Sezen Aksu'nundu. Ama her şeye rağmen o gün kapak çekimini tamamladım. Artık 'Sakin ol' sizinle paylaşmaya hazırdı" ifadelerini kullandı.