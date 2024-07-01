Sertab Erener: Eurovision'dan döndüğümden beri sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum

Son olarak Eurovision Şarkı Yarışması'nda 21 yıl sonra tekrar sahneye çıkan Sertab Erener, sağlık sorunları nedeniyle bazı konserlerini iptal etti.

Sertab Erener: Eurovision'dan döndüğümden beri sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum

Bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının ikinci yarı finalinde; geçmişte Eurovision'a katılan kadın şarkıcılar, konuk olarak sahneye çıktı. Bu özel gecede, Sertab Erener de 2003 yılında Türkiye'ye birincilik getirdiği "Everyway That I Can" ile salondaki müzikseverleri coşturdu. Sertab Erener'in performansı sosyal medyada uzun gündem olmuştu.

59 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından bazı konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Sertab Erener: Eurovision'dan döndüğümden beri sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum - 1

"EUROVISION'DAN BERİ SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞUYORDUM"

Erener, "İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinden döndüğüm günden bugüne yani bir aydır talihsiz sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Malesef bu süreçte haziran konserlerinin bazılarını ileri tarihlere, bazılarını ise iptal etmek zorunda kaldım. Ve çok üzgünüm" dedi.

Sertab Erener: Eurovision'dan döndüğümden beri sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum - 2

Şarkıcı sözlerine "Detaya girmeden söyleyeyim ama ciddi bir nedenim olmasaydı inanın ne olursa olsun konser iptal etmezdim. Şimdi çok şükür artık kendimi iyi hissediyorum ve sizlerle konserlerde buluşacağımız için çok mutluyum. Çok yakında 5 Temmuz'da dinleyeceğiniz yeni şarkı 'Bi Polar' ve en sevdiğiniz şarkılarla sahnede buluşmak üzere" diye devam etti.

21 yıl sonra Eurovision sahnesinde: Sertab Erener'in performansı gündem oldu

21 yıl sonra Eurovision sahnesinde: Sertab Erener'in performansı gündem oldu

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