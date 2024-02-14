Ses sanatçısı Neşe Can İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Ustsa sanatçı Neşe Can 88 yaşında hayatını kaybetti. Can, İzmir'de toprağa verildi.

Ses sanatçısı Neşe Can İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Ses sanatçısı Neşe Can, 88 yaşında İzmir'de vefat etti. Narlıdere ilçesindeki evinde, yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitiren Can için Urla ilçesindeki İskele Yahşibey Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye sanatçı Can'ın kız kardeşleri, yeğenleri ve yakınları katıldı. Can'ın cenazesi, namazın ardından Kuşçular Mezarlığı'na defnedildi.

Ses sanatçısı Neşe Can İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı - 1

Müziğe İzmit Musiki Cemiyetinde başlayan Can, daha sonra TRT Ankara Radyosunun sınavını kazanarak radyoda görev aldı. Can, seslendirdiği birçok şarkıyla müzikseverlerin beğenisi toplamıştı.

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