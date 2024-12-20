Settar Tanrıöğen setlere geri dönüyor: Yeni adresi belli oldu

Son olarak "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Üç kez ameliyat olan ünlü oyuncunun ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilmişti.



Oyuncunun hayat verdiği "Abdullah Ünal" karakterini Ahmet Mümtaz Taylan devralmıştı.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Settar Tanrıöğen yeni yılda setlere geri dönüyor. Usta oyuncu, Kızıl Goncalar dizisinde rol alacak. Necati Şahin’in yazdığı dizide Tanrıöğen yeni yıldan sonra tarikat liderini canlandıracak.

