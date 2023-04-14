Sette baygınlık geçiren Jamie Foxx hastaneye kaldırıldı

"İLETİŞİM KURABİLECEK DURUMDA"



Olay hakkında 'doğrudan bilgi sahibi' kaynaklar, TMZ'ye konuşarak; Jamie'nin Salı sabahı hastaneye kaldırıldığını ve durumunun aile üyelerinin şehre gitmesine neden olacak kadar 'ciddi' olduğunu söyledi.





Başka bir kaynak da "Jamie şu anda iletişim kurabildiği bir durumda, bu iyi bir haber" şeklinde konuştu.



Öte yandan ünlü ismin rahatsızlığının ne olduğu da henüz açıklanmadı.