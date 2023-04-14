Sette baygınlık geçiren Jamie Foxx hastaneye kaldırıldı

Daha önce rol aldığı "Zincirsiz", "Tetikçinin Gecesi" ve "İnanılmaz Örümcek Adam 2" gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Jamie Foxx, önceki gün hastaneye kaldırıldı.
55 yaşındaki aktör, Atlanta'da Cameron Diaz ile rol aldığı "Back in Action" filminin setinde rahatsızlandı.
"MAHREMİYET İSTİYORUZ"
Ünlü oyuncunun kızı Corinne Foxx, “Babam Jamie Foxx'un dün tıbbi bir komplikasyon yaşadığını paylaşmak istedik. Onun ne kadar sevildiğini biliyoruz ve dualarınızı bekliyoruz. Ailemiz bu süre zarfında mahremiyet istiyor" dedi.
Foxx'un sözcüsü Alan Nierob, Corinne Foxx'un Instagram paylaşımı dışında herhangi bir paylaşım yapmadı.
"İLETİŞİM KURABİLECEK DURUMDA"
Olay hakkında 'doğrudan bilgi sahibi' kaynaklar, TMZ'ye konuşarak; Jamie'nin Salı sabahı hastaneye kaldırıldığını ve durumunun aile üyelerinin şehre gitmesine neden olacak kadar 'ciddi' olduğunu söyledi.
Başka bir kaynak da "Jamie şu anda iletişim kurabildiği bir durumda, bu iyi bir haber" şeklinde konuştu.
Öte yandan ünlü ismin rahatsızlığının ne olduğu da henüz açıklanmadı.