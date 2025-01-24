Sette kaza geçiren oyuncu Didem Balçın hastaneye kaldırıldı

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin setinde korkutan bir kaza yaşandı. Dizinin oyuncularından Didem Balçın, ayağının takılması sonucu düşüp başını yaraladı. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun tedavisi devam ediyor.



42 yaşındaki oyuncu sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabında açıklama yaptı:

"Arayan soran herkese teşekkürler... Dün akşam sette ufak bir kaza geçirdim evet. Dikiş atıldı. Hiçbir sorun yok. Şu an gayet iyiyim. Tüm film ekibi yanımdaydı. Canım hocalarım ve arkadaşlarım bir an bile yalnız bırakmadı. Güvenli bir yerde çalıştığınızda bu tür kazalar sadece ne kadar sevildiğinizi anlamanızı sağlıyor. Tekrar arayan soran herkese teşekkür ederim. Benimki bu kadar üzüntülü olayın yanında devede kulak bile değil. Yine de tekrar teşekkürler."

