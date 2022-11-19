 Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit'in mutlu günü - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit'in mutlu günü

Oyuncu Sevcan Yaşar (32), müzisyen İrsel Çivit'ten (50) üç ay önce evlilik teklifi almış ve 'Evet' yanıtını vermişti. Dört gün önce nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çift, Fuat Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturdu.

Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit'in mutlu günü

Sevcan Yaşar, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen İrsel Çivit'ten üç ay önce evlilik teklifi almıştı. "Evet" yanıtını veren ünlü oyuncu, dört gün önce sevgilisiyle nişanlanmıştı.

Kırmızı elbisesini aynı renk ayakkabılarla kombinleyen Yaşar, nişan töreninden pozları kalp ve yüzük emojisiyle fotoğraf paylaşmıştı. Çifte çok sayıda "Mutluluklar" mesajı ve beğeni yağmıştı.

EVLENDİLER

32 yaşındaki Yaşar ile kendisinden 18 yaş büyük Çivit, bugün sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdi. Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen törene, çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı.

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