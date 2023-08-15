Sevim Emre'den Gökhan Gencebay'a: Hayata bakışınla babanın oğlu oldun

1974 yılından bu yana birlikte olan Sevim Emre ile Orhan Gencebay'ı oğulları Gökhan Gencebay, 43 yaşına bastı. Gencebay'ın doğum gününü ilk kutlayan annesi Sevim Emre oldu.

"KÜÇÜKTÜN NE ZAMAN BÜYÜDÜN?"

Instagram hesabından eşi ve oğlu ile yıllar önce çekilen karesini paylaşan Sevim Emre, Gökhan Gencebay'a; "Benim canım oğlum... Nefesim, dualarım, iyikim... Aslan parçam, küçüktün ne zaman büyüdün?" diye seslendi.