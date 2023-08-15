Sevim Emre'den Gökhan Gencebay'a: Hayata bakışınla babanın oğlu oldun

Sevim Emre-Orhan Gencebay çiftinin oğulları Gökhan Gencebay, 43 yaşına bastı. Sevim Emre, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Sevim Emre'den Gökhan Gencebay'a: Hayata bakışınla babanın oğlu oldun

1974 yılından bu yana  birlikte olan Sevim Emre ile 'ı oğulları Gökhan Gencebay, 43 yaşına bastı. Gencebay'ın doğum gününü ilk kutlayan annesi Sevim Emre oldu.

"KÜÇÜKTÜN NE ZAMAN BÜYÜDÜN?"

Instagram hesabından eşi ve oğlu ile yıllar önce çekilen karesini paylaşan Sevim Emre, Gökhan Gencebay'a; "Benim canım oğlum... Nefesim, dualarım, iyikim... Aslan parçam, küçüktün ne zaman büyüdün?" diye seslendi.

Sevim Emre'den Gökhan Gencebay'a: Hayata bakışınla babanın oğlu oldun - 1

Sevim Emre, sözlerine "Oğul balım; Duruşunla hayata bakışınla babanın oğlu oldun. Seninle gurur duyuyorum. Başarıların güneş gibi parlasın, seni canımdan çok seviyorum. Doğum gününü babanın senin için bestelediği eseriyle kutlamak istedim" diye devam etti.

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