Sevinç Erbulak'ın gurur günü: Her koşulda yanındayım
Oyuncu Sevinç Erbulak'ın kızı Zeynep Kavin Midyat liseden mezun oldu. Ünlü isim, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
Son olarak Sakla Beni adlı dizide boy gösteren Sevinç Erbulak'ın 2009'da yollarını ayırdığı eski eşi Dalin Midyat'tan dünyaya gelen kızı Zeynep Kavin liseden mezun oldu.
Ünlü oyuncu, kızının mezuniyet fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
"ZAMAN ACAYİP BİR HIZLA GEÇMİŞ"
Gözlerden uzak büyüttüğü kızı ile objektif karşısına geçen Sevinç Erbulak, "Anne olunca anlarsın kızım” der anneler kızlarına.
O güzelim kızlar da kaç yaşında olursa olsun, belki kız oldukları için, belki doğa ana onlara bu kavrayışı doğuştan armağan ettiği için, belki de benim henüz bilmediğim bir nedenden ötürü; bu tanıdık cümlenin çok önemli olduğunu duyacak kadar olgundurlar. Ama inan bana cümle yine de anlaşılmaz Kavin’im. O sırada anlaşılma zamanı gelmediği için, gelecekte anlaşılacaklar sandığına konur bu cümle, her seferinde.
Anne olduğunda veya bir çocuğa annelik yaptığında anlayacaksın bugünün benim için ne ifade ettiğini. Okuma bayramında üç dört kelimeyi yan yana getirip çılgınca alkışlandığınız günden bugüne zaman acayip bir hızla geçmiş gibi. Bir yandan da, düşünüyorum; haksızlık etmeyeyim ona; bayağı bir tadına varmışım seninle geçen ömrümün" dedi.
"DÜNYAM LİSEDEN MEZUN OLDU"
Erbulak, sözlerine "Beni olgunlaştırıyorsun Kavin, bana hep daha iyi ve daha dürüst, daha insan olmanın yollarını gösteriyorsun ve bunu her seferinde öyle bir zariflikle yapıyorsun ki bazen bu dünyadan olmadığını düşünüyorum. Oysa ki biliyorum tam da bu dünyadansın ve dünyanın senin gibi gençlere çok ihtiyacı var. Dünyam, bugün liseden mezun oldun, sana ve arkadaşlarına, birlikte büyüdüğün herkese çok güzel ve hafif bir ömür, aşırı heyecanlı bir gelecek diliyorum. Heyecan önemli.
Her zaman ve her koşulda yanındayım, birlikte aşamayacağımız bir şey olduğunu sanmıyorum. Varsa da beraber aşamamanın tadını çıkarırız hiç merak etme sen…" diye devam etti.
Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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