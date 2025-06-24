Sevinç Erbulak'ın gurur günü: Her koşulda yanındayım

"ZAMAN ACAYİP BİR HIZLA GEÇMİŞ"

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı ile objektif karşısına geçen Sevinç Erbulak, "Anne olunca anlarsın kızım” der anneler kızlarına.

O güzelim kızlar da kaç yaşında olursa olsun, belki kız oldukları için, belki doğa ana onlara bu kavrayışı doğuştan armağan ettiği için, belki de benim henüz bilmediğim bir nedenden ötürü; bu tanıdık cümlenin çok önemli olduğunu duyacak kadar olgundurlar. Ama inan bana cümle yine de anlaşılmaz Kavin’im. O sırada anlaşılma zamanı gelmediği için, gelecekte anlaşılacaklar sandığına konur bu cümle, her seferinde.

Anne olduğunda veya bir çocuğa annelik yaptığında anlayacaksın bugünün benim için ne ifade ettiğini. Okuma bayramında üç dört kelimeyi yan yana getirip çılgınca alkışlandığınız günden bugüne zaman acayip bir hızla geçmiş gibi. Bir yandan da, düşünüyorum; haksızlık etmeyeyim ona; bayağı bir tadına varmışım seninle geçen ömrümün" dedi.