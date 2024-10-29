Şevket Çoruh'un acı günü
Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Şevket Çoruh'un annesi yaşamını yitirdi.
Çakallarla Dans 7 ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Şevket Çoruh, anne acısıyla sarsıldı. Arka Sokaklar’ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un annesi Neriman Çoruh hayatını kaybetti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Neriman Çoruh, Sapanca Belediyesi Eski Başkanı Osman Nuri Erdoğan’ın da ablasıydı.
Şevket Çoruh, annesini dün Üsküdar Bülbülderesi Camisi’nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Bülbülderesi Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurladı.
Oyuncuyu bu zor gününde Arka Sokaklar ile yakında vizyona girecek Çakallarla Dans film ekibi ve Ozan Güven başta olmak üzere çok sayıda oyuncu dostu yalnız bırakmadı.
Şevket Çoruh annesinin, Yahya Kemal Beyatlı’nın Sessiz Gemi şiirini okuduğu videosunu yayınladı ve "Yüzbaşı Neriman… Seloya selam söyle" notunu düştü.
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