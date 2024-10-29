Şevket Çoruh'un acı günü

Çakallarla Dans 7 ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Şevket Çoruh, anne acısıyla sarsıldı. Arka Sokaklar’ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un annesi Neriman Çoruh hayatını kaybetti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Neriman Çoruh, Sapanca Belediyesi Eski Başkanı Osman Nuri Erdoğan’ın da ablasıydı.

Oyuncuyu bu zor gününde Arka Sokaklar ile yakında vizyona girecek Çakallarla Dans film ekibi ve Ozan Güven başta olmak üzere çok sayıda oyuncu dostu yalnız bırakmadı.

Şevket Çoruh annesinin, Yahya Kemal Beyatlı’nın Sessiz Gemi şiirini okuduğu videosunu yayınladı ve "Yüzbaşı Neriman… Seloya selam söyle" notunu düştü.