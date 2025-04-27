Şevval Sam açıkladı: İşte oğlu Taro'nun oyuncu olmasında payı olan isim
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şevval Sam, "Empati" programına konuk oldu. Oğlu Taro Emir Tekin'in oyuncu olma sürecinden bahseden Sam, araba merakıyla ilgili de konuştu.
Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
Ahmet Mümtaz Taylan daha önce rol aldığı Süper Baba, Gülbeyaz, Yasak Elma gibi projeleri sayarken Şevval Sam araya girdi ve Çocuğun Var Derdin Var adlı dizide Cem Davran'la başrolleri paylaştığını hatırlattı.
OĞLU İLE İLGİLİ İTİRAFI ŞAŞIRTTI
Ondan çok şey öğrendiğini ve Cem Davran'ın çok sevdiği bir arkadaşı olduğunu ifade eden Şevval Sam, Metin Tekin ile evliliğinden dünyaya gelen oyuncu oğlu Taro Emir Tekin ile ilgili bir itirafta bulundu.
"SONRA TARO TİYATROYA AŞIK OLDU"
Şevval Sam, "Cem'in Taro'nun aktör olmasında payı var. Ben Taro'dan bir şey olmayacak derken, Cem de 'Tiyatroya versene' dedi. Sonra Taro tiyatroya aşık oldu" dedi.
ARABA MERAKINI ANLATTI
Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Küçükken sanayide çalışmak istemişsin. Seni sanayiye özendiren neydi?" sorusuna Şevval Sam, şu yanıtı verdi:
"Buna 20 yıl önce başka cevap verebilirdim, artık 51 yaşında bazı şeyleri cümle haline dönüştürmüş ve nispeten artüküle etmeyi becermiş biri olarak bugünden geriye baktığımda birkaç şey söyleyebilirim. 20 yıl önce olan Şevval şunu derdi “Benim merakım var. Ben kendi arabamı tamir ederim ki doğru."
"PRENSES SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜ"
Prenses adlı karavanından bahseden ünlü isim, "Karavanım var. Kamran Usluer’den almıştım. Sonra onu yeniledim, adı da Prenses. 2004’ten beri hala bende. Süsledik ve o bir sanat eserine dönüştü" ifadelerini kullandı.
"MEKANİK GERÇEKTEN SEVİYORUM"
Şevval Sam, sözlerine "Mekanik gerçekten seviyorum. Hevesim, merakım hep vardı. Zaten dikkat dağınıklığım olduğu için, ilgi alanım olan bu tür şeyler benim konsantre olmamı kolaylaştırıyor" diye devam etti.
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