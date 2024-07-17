Şeyma Subaşı ile adı aşk dedikodularına karışan Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

2000 yılında Rize’de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbola 2011 yılında doğduğu şehrin takımlarından Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017 yılına kadar burada forma giyen Yılmaz, 2017-2018 sezonunda Ankara Demirspor transfer olarak profesyonel kariyerine başlangıç yaptı.



Ankara Demirspor'da geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2020/2021 sezonunun başında ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı.



Profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 79 maçta 9 gol ve 5 asistle skora katkı sağlayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Türkiye U21 formasını ise 3 kez giydi. Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.



Barış Alper Yılmaz, 2021-2022 sezonundan bu yana Galatasaray forması giymektedir. 2022-23 sezonunda Galatasaray'da ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşamıştır.