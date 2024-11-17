Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Marlon Teixeira kimdir?
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, yeni sevgilisi ile verdiği dudak dudağa pozla aşkını duyurmuştu. Model Marlon Teixeira ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı'nın dans görüntüleri gündem oldu. Peki, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Marlon Teixeira kimdir?
Brezilyalı model Marlon Teixeira 19 Eylül 1991 tarihinde dünyaya geldi.
2011 yılında Melina Matsoukas'ın yönetmenliğinde kampanya için hazırlanan projelerde Melina Matsoukas ile boy göstermiştir. Hobileri arasında tenis ve sörf bulunmaktadır. W dergisi, Elle, Vanity Fair, V ve GQ dergilerinde Shakira ve Ginnifer Goodwin ile boy göstermiştir.
Marlon Teixeira'nın dünyaca ünlü model Cheyenne Tozzi'den 6 yaşında kızı var. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evliliği 5 ay süren Şubaşı, gönlünü 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira'ya kaptırdı.
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