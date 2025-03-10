Şeyma Subaşı'nın mutluluğu 5 ay sürmüştü: Biten evliliği hakkında ilk kez konuştu

Şeyma Subaşı, gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Kendi YouTube kanalında Ali Biçim'i konuk eden ünlü isim, sadece 5 ay evli kaldığı Mohammed Alsaloussi ile ilgili sözleriyle adından söz ettirdi. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, 3 Mayıs 2023 tarihinde nikah masasına oturmuş ve birbirlerine Fas'ta "Evet" demişti. Ancak Subaşı, Alsaloussi ile yalnızca 5 ay evli kalmış ve sürpriz bir şekilde boşanma kararı almıştı.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi

Ünlü isim, kendi kanalında Ali Biçim'in sorularını cevaplarken biten evliliği ile alakalı sessizliğini bozdu.



34 yaşındaki Subaşı, "Benim bir dönemim var işte onu söylüyorum zaten herkes biliyor bu arada yani hani bu ikinci kocamla alakalı olan bir şey" dedi.

"O DÖNEM KENDİME SAYGIM KALMADI" Şeyma Subaşı, sözlerine "Ben hayatımda aynaya baktığımda kendim böyle hani ne yapıyorsun nasıl, nasıl ben kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim nasıl bu adamın bana bunları söylemesine ve bunları yapmasına ben izin veririm nasıl oluyor? Allah'ım ne öğrenmem lazım bundan ne öğrenmem lazım. Şeyma çıkman lazım bundan...Şu anda Allah'ım şükürler olsun da hani o dönemi ben çok ağır yaşadım o karanlık dönemden o kadar güzel çıktım ki ama çok acıydı çok ağladım. Kendime saygım kalmadı" diye devam etti.



Subaşı, eski eşi Mohammed Alsaloussi'den bahsederek "Adam mesela deli, sosyopat bir şey ki mesela hani seni her şeyle kandırabiliyor" dedi.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Marlon Teixeira