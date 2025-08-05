Seyyal Taner, Erkin Koray'ın mezarını ziyaret etti: Huzurla uyu

Koray'ın kabri başında çekilen kareleri de "Canım Erkin Koray'ım. Yıllarımız geçti beraber... Kanada'ya gelmişken seni ziyaret etmemem imkansızdı benim için. Huzurla uyu" notuyla paylaştı.

Uzun seneler Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray , 2023 yılında hayatını kaybetmişti. Acı haberi kızı Damla Koray duyurmuştu. Koray'ın vefatı Türkiye'yi yasa boğmuştu. Erkin Koray'ın cenazesi Toronto’daki Westminster Mezarlığı ve Anıt Mezarı’na defnedilmişti. Kanada'ya giden Seyyal Taner de Anadolu rock müziğin efsane isminin mezarını ziyaret etti. "CANIM ERKİN KORAY'IM"

ERKİN KORAY KİMDİR?



Şarkıları 7'den 70'e hemen tüm müzikseverlerce neredeyse ezbere bilinen, herkesin "Erkin Baba"sı Erkin Koray, 24 Haziran 1941'de İstanbul'da doğdu.

İstanbul Belediye Konservatuvarında piyano öğretmeni annesinden aldığı derslerle başladığı müzik yaşamında, daha 1950'li yıllarda Alman Lisesi öğrencisiyken kurduğu dört kişilik grubuyla salonların altını üstüne getirdi. 60'lı yıllarda okuldan mezun olup askerliğini yaptıktan sonra Hard Rock tarzı müziğiyle gittiği ortamları sarstı.

70'li yılların başında, ''Ritmciler''den sonra kurduğu ikinci grubu ''Yeraltı Dörtlüsü'' ile çıkardıkları albümlerin her biriyle ''yer altını yer üstüne çeviren'' Erkin Koray, başarıdan başarıya koşarken bir anda yurt dışına gitmiş ve orada yabancı müzisyenlerle kurdukları gruplarla İngilizce şarkılar söylemiştir. 80'li yılların başında ülkesine dönmüştür.

Erkin Koray, ''Kızları da Alın Askere'', ''Anma Arkadaş'', ''İlahi Morluk'', 'Yağmur'', ''Silinmeyen Hatıralar'', ''Mesafeler'', ''Şaşkın'', ''Komşu Kızı'', ''Fesuphanallah'', ''Arap Saçı'', ''İlla ki'', ''Yalnızlar Rıhtımı'', ''Ankara Sokakları''Erkin Koray, ''Gaddar'', ''Deli Kadın'', "Çöpçüler", "Akrebin Gözleri" gibi şarkılarıyla tanınır.