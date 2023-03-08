Sezen Aksu Hatay’da depremzedeleri ziyaret etti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden olurken, 46 binden fazla kişi hayatını kaybetti.



Yaşanan felaket sonrasında Türkiye kenetlendi. Ünlü isimler de deprem bölgesine giderek halkın yardımına koştu. Sezen Aksu da o isimlerden biri,ydi.

Sezen Aksu, dün Hatay’a gitti. Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi’ndeki yardım ekipleriyle görüşen Aksu, çadır kentleri de gezerek depremzedelerle sohbet etti. Sanatçı, depremden etkilenen hayvanları da kucağına alıp sevdi.