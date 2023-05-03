Sezon açıldı: Fedon denize düştü

Bodrum'da yaşayan şarkıcı Fedon deniz sezonunu açtı. Fedon, Instagram hesabından paylaştığı videoya "Vee Fedon denize düştü" notunu yazdı.

Sezon açıldı: Fedon denize düştü

’da yaşayan ve yaz sezonunu en uzun yaşayan isimlerden biri olan şarkıcı Fedon, klasikleşen sezon açılışını yaptı. Fedon, denize atlama anlarını Instagram hesabından “Vee Fedon denize düştü” notuyla paylaştı.

Fedon, her yıl denizle ilk buluşmasını takipçileriyle paylaşıyor. Fedon’un paylaşımları büyük ilgi görüyor.

Sezon açıldı: Fedon denize düştü - 1

"YORULDUM, ESKİSİ GİBİ DEĞİLİM”

Dört yıl önce böbreğinde tümör çıkan şarkıcı verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

“Artık hastalıklar arttı. Eski model bir arabanın önce kaportası çürür, sonra motor yağ kaçırır… Bunları bekleyen bir insanım, olacak bunlar… Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum. Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti… Ama ölümden korkmuyorum. Sürünmeyeyim başka hiçbir şey istemiyorum. Ölüm Allah’ın emri.”

Sezon açıldı: Fedon denize düştü - 2

“Hastalık sahibi olup da benim gibi çalışan, yaşayan yoktur" diyen Fedon, "Artık imkanlarım dahilinde günümü gün etmeye çalışıyorum. Hala giyip kuşanıp çıkıyorum dışarı. Ama yoruldum artık eskisi gibi değilim” demişti.

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