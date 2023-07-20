Shakira'nın 8 yıla kadar hapsi isteniyor

İspanyol mahkemesi, Shakira hakkında vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlattı. Ünlü şarkıcı hakkında 8 yıl hapis cezası isteniyor.

Shakira'nın 8 yıla kadar hapsi isteniyor

İspanya'da bir mahkeme, Kolombiyalı dünya yıldızı için 2018'de gelir ve servet versiginde sahtecilik yaptığı suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlattı.

Mahkeme, tam adı Shakira Isabel Mebarak olan şarkıcı hakkında sekiz yıla kadar hapis cezası talep etti. İspanya'nın Katalan bölgesinde yer alan Barselona yakınlarındaki kuzeydoğu kasabası Esplugues de Llobregat'taki mahkeme, soruşturmayla ilgili başka ayrıntı vermedi.

46 yaşındaki şarkıcının 2012-2014 yılları arasında 14,5 milyon euro vergi borcuyla ilgili bir başka davada yıl sonuna doğru hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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