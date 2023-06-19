Shakira'nın yeni birlikteliği gündem oldu: Gerard Pique'den şaşırtan karar

11 YILLIK BİRLİKTELİK BİTTİ



46 yaşındaki Shakira ile 36 yaşındaki Pique'nin 11 yıllık ilişkisi, eski futbolcunun 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia ile birlikteliği nedeniyle bitmişti. İlişkinin Pique'nin ihaneti sebebiyle bitmesi, magazin gündemine damga vurmuştu.

Ünlü şarkıcı, mesleğini de kullanarak sadakatsiz sevgilisine iğneleyici mesajlar göndermişti. Başlarda bu konuda konuşmaya hazır olmadığını söyleyen Shakira, sadece eski sevgilisi Gerard Pique değil, onun, uğruna kendisini terk ettiği Clara Chia hakkında da ağır sözler sarf etmişti.

