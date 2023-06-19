Shakira'nın yeni birlikteliği gündem oldu: Gerard Pique'den şaşırtan karar

Futbolcu Gerard Pique ile 11 yıllık ilişkisini sonlandıran Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın adı şu sıralar Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile anılıyor. Shakira'nın yeni ilişkisiyle gündeme gelmesinin ardından Gerard Pique'nin sevgilisi Clara Chia ile evlilik sürecini hızlandırdığı iddia edildi.

Shakira'nın yeni birlikteliği gündem oldu: Gerard Pique'den şaşırtan karar

İki çocuğunun babası Gerard Pique ile olaylı bir şekilde ayrılan , geçtiğimiz haftalarda Formula 1 yarışlarında görüntülenmişti. Adı ABD'li aktör Tom Cruise ile anılan Kolombiyalı şarkıcının, şu sıralar F1 pilotu ile birlikte olduğu iddia ediliyor.

Yemeğin ardından birkaç kez birlikte görüntülenen ikilinin giderek yakınlaştığı söyleniyor.

Shakira'nın yeni birlikteliği gündem oldu: Gerard Pique'den şaşırtan karar - 1

Shakira'nın Lewis Hamilton ile birlikteliğe başladığı iddiasının ardından şarkıcının eski eşi Gerard Pique'den hamle gecikmedi. Daily Mail'in haberine göre, ünlü futbolcu 24 yaşındaki sevgilisi Clara Chia Marti ile evlilik sürecini hızlandırdı.

Shakira'nın yeni birlikteliği gündem oldu: Gerard Pique'den şaşırtan karar - 2

BİR AY İÇİNDE EVLENECEKLER

İki çocuğunun annesi Shakira'dan ayrılarak üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aşk yaşamaya başlayan 36 yaşındaki Gerard Pique'nin bir ay içinde nikah masasına oturmayı planladığı iddia edildi.

İspanyol medyasında "Gerard Pique ve Clara Chia evlenecek. Eski futbolcu ve sevgilisi önemli bir karar aldı" ifadeleri yer aldı.

Shakira'nın yeni birlikteliği gündem oldu: Gerard Pique'den şaşırtan karar - 3

11 YILLIK BİRLİKTELİK BİTTİ

46 yaşındaki Shakira ile 36 yaşındaki Pique'nin 11 yıllık ilişkisi, eski futbolcunun 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia ile birlikteliği nedeniyle bitmişti. İlişkinin Pique'nin ihaneti sebebiyle bitmesi, magazin gündemine damga vurmuştu.

Ünlü şarkıcı, mesleğini de kullanarak sadakatsiz sevgilisine iğneleyici mesajlar göndermişti. Başlarda bu konuda konuşmaya hazır olmadığını söyleyen Shakira, sadece eski sevgilisi Gerard Pique değil, onun, uğruna kendisini terk ettiği Clara Chia hakkında da ağır sözler sarf etmişti.

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