Shakira'nın yeni birlikteliği gündem oldu: Gerard Pique'den şaşırtan karar

İki çocuğunun babası Gerard Pique ile olaylı bir şekilde ayrılan Shakira, geçtiğimiz haftalarda Formula 1 yarışlarında görüntülenmişti. Adı ABD'li aktör Tom Cruise ile anılan Kolombiyalı şarkıcının, şu sıralar F1 pilotu Lewis Hamilton ile birlikte olduğu iddia ediliyor.
Yemeğin ardından birkaç kez birlikte görüntülenen ikilinin giderek yakınlaştığı söyleniyor.
Shakira'nın Lewis Hamilton ile birlikteliğe başladığı iddiasının ardından şarkıcının eski eşi Gerard Pique'den hamle gecikmedi. Daily Mail'in haberine göre, ünlü futbolcu 24 yaşındaki sevgilisi Clara Chia Marti ile evlilik sürecini hızlandırdı.
BİR AY İÇİNDE EVLENECEKLER
İki çocuğunun annesi Shakira'dan ayrılarak üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aşk yaşamaya başlayan 36 yaşındaki Gerard Pique'nin bir ay içinde nikah masasına oturmayı planladığı iddia edildi.
İspanyol medyasında "Gerard Pique ve Clara Chia evlenecek. Eski futbolcu ve sevgilisi önemli bir karar aldı" ifadeleri yer aldı.
11 YILLIK BİRLİKTELİK BİTTİ
46 yaşındaki Shakira ile 36 yaşındaki Pique'nin 11 yıllık ilişkisi, eski futbolcunun 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia ile birlikteliği nedeniyle bitmişti. İlişkinin Pique'nin ihaneti sebebiyle bitmesi, magazin gündemine damga vurmuştu.
Ünlü şarkıcı, mesleğini de kullanarak sadakatsiz sevgilisine iğneleyici mesajlar göndermişti. Başlarda bu konuda konuşmaya hazır olmadığını söyleyen Shakira, sadece eski sevgilisi Gerard Pique değil, onun, uğruna kendisini terk ettiği Clara Chia hakkında da ağır sözler sarf etmişti.
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