Sharon Stone 32 yıl sonra aynı pozu verdi

Stone, kariyerinin en başarılı yapımlarından biri olarak görülen Temel İçgüdü (1992) filmindeki ünlü pozunu yıllar sonra yine verdi.

“Temel İçgüdü" filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, 20 yıldan fazla bir süre önce geçirdiği felç sonrası Hollywood tarafından görmezden gelinliğini söylemişti. Son dönemde rahatsızlığı hakkında sık sık açıklamalarda bulunan oyuncu sosyal medya hesabında dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Stone, filmdeki ünlü sahnenin kariyerini olumsuz etkilediğini, hatta 2004 yılında çocuğunun velayetini bu sahne yüzünden kaybettiğini söyledi.



"FELÇ GEÇİRDİĞİMDE MİLYONLARCA DOLAR KAYBETTİM"



66 yaşındaki Amerikalı oyuncu, dokuz gün süren bir beyin kanaması geçirdikten sonra 2001 yılında hastaneye kaldırıldı. Sağlık korkusu, onu beyazperdeden iki yıl uzak kalmaya zorladı. Ancak bu iki yıllık kısa süre, çok daha uzun, istenmeyen bir araya dönüştü.



The Hollywood Reporter'a konuşan oyuncu, beyin kanamasına yol açan ve Hollywood'dan uzaklaşmasına neden olan rahatsızlığı hakkında konuştu.

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORLARDI"



Stone "Ölümden döndüm diyebilirim. Beyin kanaması geçirdim. Yüzümün şekli değişti. Ve bunlar olurken her şey değişti. Koku duyum, görüşüm, dokunuşum. Birkaç yıl hiçbir şey okuyamadım. Birçok insan öleceğimi düşünüyordu" ifadelerini kullandı.



Stone, bazı insanlarının ondan bu süreçte "yararlandığını" ve kişisel eşyalarıyla birlikte banka hesabında biriktirdiği milyonlarca doları hızla kaybettiğini söyledi.