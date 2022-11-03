Sharon Stone hayranlarına seslendi: Yanlış teşhis kurbanı oldum

Rol aldığı filmler ve hayat verdiği karakterler sinemaseverlerin hafızasına kazınan Sharon Stone (64) hayranlarına seslendi. Stone, bir kez daha vücudunun tümör tarafından sarıldığını ve ameliyat olacağını açıkladı.

Sharon Stone hayranlarına seslendi: Yanlış teşhis kurbanı oldum

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Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone sosyal medya hesaplarından hayranlarına seslendi.

64 yaşındaki oyuncu, 21 yıl önce mücadele ettiği hastalığın bir kez daha vücudunu sardığını paylaştı.

Stone, yakın zamanda aldığı bir yanlış teşhisin kurbanı olduğunu itiraf ederek ikinci bir doktordan görüş aldığında gerçekte vücudunda büyüyen bir tümör olduğunu öğrendiğini belirtti.

Tedavi süreci 4 ila 6 hafta sürecek olan oyuncu çalışmaya ara vermiyor.

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Stone, Ibrahim Maalouf ile ortak çalışması olan Our Flag isimli şarkıdan bir bölüm paylaştı. Şarkı ve klibi 4 Kasım'da yayınlanacak.

Sharon Stone hayranlarına seslendi: Yanlış teşhis kurbanı oldum - 1

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