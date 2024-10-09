Shawn Levy'den Reynolds ile Jackman'a erken doğum günü kutlaması
"Deadpool ve Wolverine" filminde yönetmen koltuğunda oturan Shawn Levy, projede başrolleri paylaşan yakın dostları Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın doğum günleri için erken bir kutlama yaptı.
Gişedeki başarısıyla adından söz ettiren "Deadpool Wolverine" filminin yönetmeni Shawn Levy, yakın dostları Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın doğum günlerini erkenden kutladı.
ERKEN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
12 Ekim'de 56 yaşına girecek olan Jackman ve 23 Ekim'de 48. yaşını kutlayacak olan Reynolds ile bir araya gelen Levy, ünlü yıldızları pasta ile fotoğrafladı.
Levy, paylaşımına "Ekim ayı, arkadaşların doğum gününü kutlamak için en iyi aydır. En iyi ikisiyle erken kutlama yapmak için mükemmel bir sonbahar günü" notunu düştü.
DEADPOOL VE WOLVERINE HAKKINDA
Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı üçüncü Deadpool filmi 26 Temmuz'da vizyona girdi. Marvel imzalı Deadpool Wolverine adlı filmin yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturuyor.
Filmde Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen ve Brianna Hildebrand gibi isimler yer alıyor. Hugh Jackman'ın 2000 yılında ilk X-Men filmiyle başlayan "Wolverine" macerası 2017 yılında vizyona giren Logan filmiyle son bulmuştu.
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