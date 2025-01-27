Sibel Can ile Hakan Ural'dan oğulları Engincan'a: İyi ki doğdun
Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan, 33 yaşına bastı. Can ve Ural, oğullarının doğum gününü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
Şarkıcı Sibel Can'ın 1988-1999 yılları arasında evli kaldığı Hakan Ural'dan dünyaya gelen kızı Engincan, 33 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı ve Hakan Ural, oğullarının doğum gününü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
"İYİ Kİ VARSIN CANIM OĞLUM"
Oğlu Engincan ile yıllar önce dergilere verdiği pozları paylaşan Sibel Can, "Canım oğlum, iyi ki doğdun. İyi ki varsın" ifadelerini kullandı.
"İLK GÖZ AĞRIM"
Hakan Ural da oğlunun yeni yaşını "Canım oğlum ilk göz ağrım... Beyfendi, terbiyeli, iyi kalpli... Sevdiklerinle sağlıklı, huzurlu, nice yaşların olsun. Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun" sözleriyle kutladı.
"SİBEL ÇOK FEDAKAR BİR ANNE"
Öte yandan Sibel Can'dan 2 çocuğu, 2005 yılından bu yana evli olduğu Ezgi Can Ural'dan da bir kızı olan Hakan Ural, yıllar önce katıldığı bir programda çocukları için şu ifadeleri kullanmıştı:
“Ne kadar terbiyeli çocukların var” denildiği zaman çok mutlu oluyorum. Sibel hakikaten çok fedakâr anne... Ne yapılması gerekiyorsa yaptı. İkimiz de onlara sevgimizi vererek büyüttük. 22 yaşında baba oldum, hatta onlarla beraber büyüdük. Dünyadaki en büyük aşk evlat”
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