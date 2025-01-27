Sibel Can ile Hakan Ural'dan oğulları Engincan'a: İyi ki doğdun

"SİBEL ÇOK FEDAKAR BİR ANNE"



Öte yandan Sibel Can'dan 2 çocuğu, 2005 yılından bu yana evli olduğu Ezgi Can Ural'dan da bir kızı olan Hakan Ural, yıllar önce katıldığı bir programda çocukları için şu ifadeleri kullanmıştı:



“Ne kadar terbiyeli çocukların var” denildiği zaman çok mutlu oluyorum. Sibel hakikaten çok fedakâr anne... Ne yapılması gerekiyorsa yaptı. İkimiz de onlara sevgimizi vererek büyüttük. 22 yaşında baba oldum, hatta onlarla beraber büyüdük. Dünyadaki en büyük aşk evlat”