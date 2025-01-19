Sibel Can'dan yeni albüm geliyor: Drama

Ünlü sanatçı Sibel Can, yeni albümü Drama’yı dinleyicileri ile buluşturmak için gün sayıyor.

Sibel Can'dan yeni albüm geliyor: Drama

Usta şarkıcı Sibel Can’ın kariyerinin 24. albümü olan Drama’da toplam 12 eser yer alıyor. Drama, Sibel Can’ın müzikal çeşitliliği ve sanatındaki derinliği bir kez daha gözler önüne sererken, modern prodüksiyonlarıyla da dikkat çekecek.

Beş yıl aradan sonra müzikseverlerle buluşacak olan albüm, 14 Şubat 2025’ten itibaren tüm müzik platformlarında yayınlanacak.

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