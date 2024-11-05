Sibel Can'ın asistanı Cengizhan Sabuncu vefat etti
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın 12 yıllık asistanı Cengizhan Sabuncu, karaciğer kanseri nedeniyle hayata veda etti. Cengiz Han’ın kanserinin 4 evreye kadar ilerlediği tespit edildi.
Sibel Can aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Ünlü assolistin yıllardır asistanlığını yapan Cengiz Han karaciğer kanserine yenildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kısa bir süre önce rahatsızlanan ve özel bir hastaneye yatan Cengiz Han’ın kanserinin 4 evreye kadar ilerlediği tespit edildi. Yapılan tedavi olumsuz sonuçlandı ve Cengizhan yaşam savaşını kaybetti.
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