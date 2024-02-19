Sibil Çetinkaya'dan Şükrü Özyıldız'a: Geldiğin yere ışık getiriyorsun

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Bir süredir sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşayan Özyıldız, 18 Şubat'ta 36 yaşına bastı.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya devam eden çiftten Sibil Çetinkaya, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.