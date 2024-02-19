Sibil Çetinkaya'dan Şükrü Özyıldız'a: Geldiğin yere ışık getiriyorsun

Bir süredir oyuncu Şükrü Özyıldız'la aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, birlikte çekilen karelerini ilk kez yayınlayarak sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Sibil Çetinkaya'dan Şükrü Özyıldız'a: Geldiğin yere ışık getiriyorsun

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Bir süredir fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşayan Özyıldız, 18 Şubat'ta 36 yaşına bastı.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya devam eden çiftten Sibil Çetinkaya, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Sibil Çetinkaya'dan Şükrü Özyıldız'a: Geldiğin yere ışık getiriyorsun - 1

"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN"

Birlikte çekilen karelerini ilk kez yayınlayan Çetinkaya, paylaşımına "Geldiğin yere ışık getiriyorsun. İyi ki doğmuşsun. Doğum günün kutlu olsun aşkım" notunu düştü.

Sibil Çetinkaya'dan Şükrü Özyıldız'a: Geldiğin yere ışık getiriyorsun - 2

DENİZ SEKİ KAYITSIZ KALAMADI

Şarkıcı Deniz Seki de ünlü çifte kayıtsız kalamadı. Seki, "Bu güzel çift evlenmezse, ben bu yaşıma kadar boşuna aşk şarkıları yazmışım derim kendime..." ifadelerini kullandı.

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