Şiddet iddialarıyla gündeme gelen Can Tunaboylu ünlü oyuncunun oğlu çıktı (Ayşe Tunaboylu kimdir?)

Yüzyüzeyken Konuşuruz müzik grubunun üyesi Can Tunaboylu, eski sevgilisi Aybike Çelik tarafından "şiddet" iddiasıyla suçlandı.

Sosyal medya hesabından darp edilidiğine dair fotoğraflarını paylaşan Aybike Çelik şu iddialarda bulunmuştu: “3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından darp edildim. 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyonuyla evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi. Konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü gösterdim. ‘Burada istenmiyorsun’ diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti anlatamadım.

Yaşadığım "Stockholm Sendromu" nedeniyle yine ona kaçmak durumunda kaldım. Darp raporu alırım diye hastaneye götürülmedim. Kolumdaki kırık, basit bir tip bir müdahaleyle çözülemeyeceği için dava otomatik olarak açıldı.



