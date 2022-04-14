Sienna Miller'dan Ben Affleck itirafı

İngiliz oyuncu Sienna Miller, Live By Night filminde başrolü paylaştığı Ben Affleck ile ilgili “Aramızda hiç elektrik yoktu” açıklamasında bulundu.

Sienna Miller'dan Ben Affleck itirafı

Haberler - ntv.com.tr 14.04.2022 - 12:33 | Son Güncelleme : 14.04.2022 - 12:34

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G.I. Joe, Keskin Nişancı ve Kayıp Şehir Z gibi filmlerle bilinen İngiliz oyuncu Sienna Miller, 2016 yapımı drama filmi Live By Night filminde sevgilisini canlandıran ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

49 yaşındaki oyuncu için ‘kardeşim gibi’ ifadesini kullanan Miller, film çekimleri esnasında çok eğlendiklerini belirterek “Hayatımda hiç bu kadar gülmemiştim” dedi.

OYNARKEN ZORLANDILAR

“Aramızda hiç elektrik yoktu. Çok komikti gerçekten” diyen oyuncu Affleck ile arkadaşlığının rollerini oynamalarını güçleştirdiğini belirtti.

Miller, hem filmin yönetmeni hem de  rol arkadaşı Affleck için “Aşıkmışız gibi davranmamız gerekiyordu ama gülmeden duramadık” dedi.

AMERİKALILAR'I GARİP BULUYOR

Aşk hayatıyla ilgili de konuşan 40 yaşındaki oyuncu, Amerika’da insanların nasıl bu kadar kolay randevuya çıktığını anlamadığını belirtti. “İngiltere’de birini öperseniz, artık birliktesiniz demektir” diyen oyuncu insanların aynı anda birden fazla insanla görüşmesini garip bulduğunu paylaştı.

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