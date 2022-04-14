Sienna Miller'dan Ben Affleck itirafı

G.I. Joe, Keskin Nişancı ve Kayıp Şehir Z gibi filmlerle bilinen İngiliz oyuncu Sienna Miller, 2016 yapımı drama filmi Live By Night filminde sevgilisini canlandıran Ben Affleck ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

49 yaşındaki oyuncu için ‘kardeşim gibi’ ifadesini kullanan Miller, film çekimleri esnasında çok eğlendiklerini belirterek “Hayatımda hiç bu kadar gülmemiştim” dedi.

OYNARKEN ZORLANDILAR “Aramızda hiç elektrik yoktu. Çok komikti gerçekten” diyen oyuncu Affleck ile arkadaşlığının rollerini oynamalarını güçleştirdiğini belirtti.

Miller, hem filmin yönetmeni hem de rol arkadaşı Affleck için “Aşıkmışız gibi davranmamız gerekiyordu ama gülmeden duramadık” dedi.

