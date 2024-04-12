Sihirli Annem dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı'nın babası vefat etti

Paylaşımlarda adı geçen Serkan Keser, eski eşinin sözlerine karşılık ise; "Sen bizim kızlarımızın annesi olma şansını çok güzel kullanıyorsun yoksa sana söyleyecek ve sana yakıştırılacak o kadar çok unvan varken kızlarımıza karşı olan saygımızdan ve bağlılığımızdan sana bu platformda bundan sonra hiçbir cevap vermeyeceğim yüce Türk adaletine hesap vereceksin.." ifadelelerini kullandı.