Sihirli Annem dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı'nın babası vefat etti

Eşiyle olaylı bir şekilde boşanması uzun süre konuşulan Damla Ersubaşı'nın babası vefat etti. Ersubaşı; vefat haberini "Gitti pamuğum, bitti her şeyim. Sen benim kalbimsin babam. Seni o kadar çok özleyeceğim ki... Kokun burnumda, aşkın hep benimle. Canım aşkım yakışıklım. Artık rahat uyu." sözleriyle duyurdu.
Ersubaşı, babasının vefat haberini verdikten sonra eski eşi ve kardeşine ateş püskürdü.
Paylaşımlarda adı geçen Serkan Keser, eski eşinin sözlerine karşılık ise; "Sen bizim kızlarımızın annesi olma şansını çok güzel kullanıyorsun yoksa sana söyleyecek ve sana yakıştırılacak o kadar çok unvan varken kızlarımıza karşı olan saygımızdan ve bağlılığımızdan sana bu platformda bundan sonra hiçbir cevap vermeyeceğim yüce Türk adaletine hesap vereceksin.." ifadelelerini kullandı.
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