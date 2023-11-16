Sihirli Annem'in Betüş'ü ve Suzan'ı yıllar sonra Londra'da buluştu

2003-2012 yılları arasında yayımlanan fantastik türdeki çocuk dizisi Sihirli Annem'de rol alan İnci Türkay ile Zuhal Topal, yıllar sonra bir araya gelip hasret giderdi.
SENELER SONRA BİR ARAYA GELDİLER
Zuhal Topal, bir süredir Londra'da yaşayan 20 yıllık dostu İnci Türkay'ın ziyaretine gitti. Ünlü oyuncular, geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
"ZAMAN GERİYE AKSIN"
Paylaşımına dizinin hafızalara kazınan "Zaman geriye aksın" repliğini not düşen Zuhal Topal, "Araya mesafeler girse de 22 yıllık dostluğumuz hiç bitmedi. Canım İnci'm yerin ben de apayrı çok özlemişiz birbirimizi" ifadelerini kullandı.
İnci Türkay da paylaşıma "Fotoğraflar 20 yıllık arkadaşlık içerir. Güzel ailen ve sen Zuhal'ciğim, ne iyi ettiniz geldiniz. Yine gelin, hep gelin" notunu düştü.
Sihirli Annem'de 2003-2006 yılları arasında birlikte rol alan İnci Türkay ile Zuhal Topal, Betüş ve Suzan karakterlerine hayat verdi.
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