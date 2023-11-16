Sihirli Annem'in Betüş'ü ve Suzan'ı yıllar sonra Londra'da buluştu

"ZAMAN GERİYE AKSIN"

Paylaşımına dizinin hafızalara kazınan "Zaman geriye aksın" repliğini not düşen Zuhal Topal, "Araya mesafeler girse de 22 yıllık dostluğumuz hiç bitmedi. Canım İnci'm yerin ben de apayrı çok özlemişiz birbirimizi" ifadelerini kullandı.

İnci Türkay da paylaşıma "Fotoğraflar 20 yıllık arkadaşlık içerir. Güzel ailen ve sen Zuhal'ciğim, ne iyi ettiniz geldiniz. Yine gelin, hep gelin" notunu düştü.