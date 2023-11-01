Sıla Doğu kimdir? Dilan Polat'ın kardeşi olan Sıla Doğu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Sıla Doğu, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'la birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. Peki, Sıla Doğu kimdir? Dilan Polat'ın kardeşi olan Sıla Doğu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Sıla Doğu kimdir? Dilan Polat'ın kardeşi olan Sıla Doğu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Sıla Doğu, 6 Mayıs 1996 tarihinde Adana'da doğmuştur. Sıla Doğu, 1,75 boyunda ve 53 kilo ve boğa burcudur.

Dilan Polat'ın kız kardeşi olan Sıla Doğu'nun sosyal medyada 2 milyondan fazla takipçisi vardır. Sıla Doğu, güzellik uzmanı ve dijital medya içerik üreticisidir.

POLATLARLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Sıla Doğu kimdir? Dilan Polat'ın kardeşi olan Sıla Doğu kaç yaşında, ne iş yapıyor? - 1

SILA DOĞU DAHA ÖNCEDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, hesabından canlı yayın yaptığı sırada 'kokain içiyorum' itirafında bulunmuş ve daha sonra o görüntülerle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Sıla Doğu, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürülmüş ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

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