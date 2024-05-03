Sıla Türkoğlu aşk iddialarına yanıt verdi

Kızılcık Şerbeti dizisinde başrolleri paylaşan Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün aşk yaşadığı iddia edilmişti. Türkoğlu iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Sıla Türkoğlu aşk iddialarına yanıt verdi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa ve Fatih karakterlerine hayat veren Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör hakkında aşk iddiaları ortaya atıldı.

Dizide Nilay karakterini canlandıran Nilay Civelek, ikilinin Cannes Film Festivali’nde barıştığını söylemişti. Türkoğlu ile Güngör, geçtiğimiz akşam bir konserde görüntülendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sıla Türkoğlu “Dün akşam ekip arkadaşımla bir etkinlik sonrası bazı sayfalarında ben ve rol arkadaşım hakkında asılsız haberler gördüm. Aramızda set arkadaşlığı dışında bir ilişki yok, haberler doğru değil. Beni bu tür olaylardan çıkarırsanız sevinirim" dedi.

Sıla Türkoğlu aşk iddialarına yanıt verdi - 1

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