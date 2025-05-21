Sıla Türkoğlu Fransa'da: Cannes sokaklarında poz verdi

Bir süredir Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisiyle Fransa'ya gitti. Tatilin tadını çıkaran 26 yaşındaki Sıla Türkoğlu, soluğu Cannes'da aldı.

Cannes sokaklarında poz veren Sıla Türkoğlu'nun çorapları da dikkat çekti.

Yeşil çoraplarıyla kombinini tamamlayan oyuncunun pozlarına binlerce beğeni ve "Çok güzelsin", "Her daim güzel" gibi yorumlar geldi.