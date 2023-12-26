Sıla Türkoğlu ile aşk yaşıyordu: Alp Navruz'dan ayrılık açıklaması

"Kızılcık Şerbeti' dizisinde "Doğa" karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu ile kendisi gibi oyuncu Alp Navruz, ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan, zaman zaman mutluluklarını takipçileriyle paylaşan çiftin ayrıldığı iddia edilmişti. Türkoğlu ile Navruz'un sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması ayrılık iddiasını güçlendirmişti.
"ARAYA KARA KEDİ GİRMEDİ"
Gazetemagazin'in haberine göre; gittiği bir mekanda basın muhabirleriyle sohbet eden Alp Navruz, ayrılık konusuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Ünlü oyuncu, "Evet ayrıldık. Araya kara kedi girmedi. Hiç alakası yok. Ben bu tarz özel şeyleri konuşmak istemiyorum ama bitti evet doğru" ifadelerini kullandı.
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