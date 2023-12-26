Sıla Türkoğlu ile aşk yaşıyordu: Alp Navruz'dan ayrılık açıklaması

"ARAYA KARA KEDİ GİRMEDİ"

Gazetemagazin'in haberine göre; gittiği bir mekanda basın muhabirleriyle sohbet eden Alp Navruz, ayrılık konusuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Ünlü oyuncu, "Evet ayrıldık. Araya kara kedi girmedi. Hiç alakası yok. Ben bu tarz özel şeyleri konuşmak istemiyorum ama bitti evet doğru" ifadelerini kullandı.