Sıla Türkoğlu ile sevgilisi Ata Ayyıldız'dan yeni kare
Oyuncu Sıla Türkoğlu ile işletmeci Ata Ayyıldız'ın aşkları dolu dizgin sürüyor. Zaman zaman mutluluk pozlarını paylaşan ünlü çift, bu karelere yenisini ekledi.
Son dönemin popüler oyuncularından biri olan ve Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, hem oyunculuğu hem özel hayatıyla adından söz ettiriyor.
Bir süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, zaman zaman keyifli anlarını gözler önüne seriyor.
Sevgilisiyle sık sık tatile çıkan Sıla Türkoğlu, Ayyıldız ile yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin mutluluk karesi büyük ilgi gördü.
"ASLINDA 2 SENE ÖNCE TANIŞTIK"
Öte yandan Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk olmuş ve sevgilisiyle tanışma hikayesini anlatmıştı.
Ünlü isim, "Ata ile biz 2 sene önce onun mekanına gittiğimde bir arkadaş grubumla otururken tanıştık. Sonra beni takip etmiş sosyal medyadan ama o ara benim başka bir ilişkim vardı ve geri dönmedim. Aylar sonra ben o mekana sürekli gittiğim için 'Ata vardı tanıştığım bana yardımcı olur' diye onu takip ettim. Bir baktım o da beni takip ediyor, biz yine konuşmadık. Sonra ben Bodrum'da bir kampa gittim tesadüfen o da oradaydı. Öyle bir kahve içtik ve başladık" demişti.
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