Sıla Türkoğlu'nun yeni tarzı gündem oldu: Görenler tanıyamadı!

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu, ELLE dergisine kapak yıldızı oldu. Dergi çekimi için kaşlarını sarıya boyatan yıldızın yeni tarzı sosyal medyada çok konuşuldu.

