Sıla Türkoğlu'nun yeni tarzı gündem oldu: Görenler tanıyamadı!
Kızılcık Şerbeti'nin "Doğa"sı Sıla Türkoğlu, bir dergi için kaşlarını sarıya boyattı. Oyuncunun yeni tarzı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
Ünlü oyuncu, ELLE dergisine kapak yıldızı oldu. Dergi çekimi için kaşlarını sarıya boyatan yıldızın yeni tarzı sosyal medyada çok konuşuldu.
Öte yandan Sıla Türkoğlu, bir süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, kar tatilinden eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.
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