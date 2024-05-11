Sıla'dan İlker Kaleli'ye: 40. yaşın daha da güzel senelerin başlangıcı olsun

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve zaman zaman mutluluklarını gözlerönüne seren ünlü çiftten Sıla, oyuncu sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Uzun yıllardır şarkıcı Sıla Gençoğlu ile aşk yaşayan ve son dönemde yurt dışındaki projeleriyle dikkat çeken İlker Kaleli , 11 Mayıs'ta 40 yaşına bastı.

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

İlker Kaleli'nin fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Sıla, sevgilisine "Daha da güzel senelerin başlangıcı olsun 40’ın. Ben eşlikçinim. Yeniden. Daima. İyi ki doğdun sevgilim" sözleriyle seslendi.

Ünlü şarkıcının paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.