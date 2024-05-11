Sıla'dan İlker Kaleli'ye: 40. yaşın daha da güzel senelerin başlangıcı olsun

Oyuncu İlker Kaleli bugün 40 yaşına bastı. Şarkıcı Sıla da uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Sıla'dan İlker Kaleli'ye: 40. yaşın daha da güzel senelerin başlangıcı olsun

Uzun yıllardır şarkıcı Gençoğlu ile aşk yaşayan ve son dönemde yurt dışındaki projeleriyle dikkat çeken İlker Kaleli, 11 Mayıs'ta 40 yaşına bastı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve zaman zaman mutluluklarını gözlerönüne seren ünlü çiftten Sıla, oyuncu sevgilisinin doğum gününü hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Sıla'dan İlker Kaleli'ye: 40. yaşın daha da güzel senelerin başlangıcı olsun - 1

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

İlker Kaleli'nin fotoğrafını takipçileriyle paylaşan , sevgilisine "Daha da güzel senelerin başlangıcı olsun 40’ın. Ben eşlikçinim. Yeniden. Daima. İyi ki doğdun sevgilim" sözleriyle seslendi.

Ünlü şarkıcının paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...