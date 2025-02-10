Şilan Makal'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

Futbolcu Şener Özbayraklı ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğa ara veren Şilan Makal çiftinin bir süredir ayrılacakları konuşuluyordu. Ünlü oyuncudan iddialara fotoğraflara yanıt geldi.

Şilan Makal'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

Oyuncu Şilan Makal, uzun süre aşk yaşadığı Şener Özbayraklı (35) ile 2020 yılında dünyaevine girmişti. İkili, Ağustos 2021'de oğulları Şener'in doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren 32 yaşındaki Şilan Makal, hesabını aktif olarak kullanıyor.

Kısa bir süre önce Kaktüs Çiçeği adlı tiyatro oyunuyla oyunculuğa dönen ünlü ismin eşi Şener Özbayraklı'dan boşanacağı iddia edilmişti.

Şilan Makal'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt - 1

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, tatile çıktı. Karadağ'a giden ikiliden Şilan Makal, ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

Futbolcu eşiyle el ele fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, kalp emojisi de eklemeyi ihmal etmedi.

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