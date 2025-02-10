Şilan Makal'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

Oyuncu Şilan Makal, uzun süre aşk yaşadığı Şener Özbayraklı (35) ile 2020 yılında dünyaevine girmişti. İkili, Ağustos 2021'de oğulları Şener'in doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren 32 yaşındaki Şilan Makal, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Kısa bir süre önce Kaktüs Çiçeği adlı tiyatro oyunuyla oyunculuğa dönen ünlü ismin eşi Şener Özbayraklı'dan boşanacağı iddia edilmişti.