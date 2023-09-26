Sildiği paylaşımdan sonra Mehmet Aslantuğ'dan yeni açıklama

Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini 29 Mayıs'ta bitiren ve boşanma sonrası yeni bir hayat kuran Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz günlerde ev hallerini sosyal medyada paylaşmıştı.



Görüntülerde yumurta pişirip ütü yapan ünlü oyuncu kısa süre sonra da paylaşımını silmişti.

Aslantuğ'un bekar hayatı paylaşımı büyük ilgi çekerken, bazı internet sitelerinde "Mehmet Aslantuğ ayrılığı atlatamadı", "Kendini acındırdı" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Ünlü oyuncu çok konuşulan görüntülerin ardından Instagram hesabından yeni bir açıklama yaptı. Aslantuğ şunları kaydetti:



"Ah benim tatlı dilli magazinci kardeşim. İki yumurta kırıp, iki gömlek ütüleme paylaştım diye, acındıracak bir kafada mıyım sanırsın.

Yıllar önce bir söyleşide; 'Hiçbir kadın, geleceğini; bir adamın aşkına, samimiyetine, vicdanına, sonunda bir gün aklının karışmasına bırakmamalı. Muasır medeniyet başka türlü inşa edilemez' diyen biri olarak aynı yerdeyim ve tam da bu nedenle temsil etmeye çalıştığı duyguları kendi ilişkisi üzerinden haksızca çelmelenen bir adamın sesiyim."