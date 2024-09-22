Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan hakkında bilinenler

Sima Tarkan 1995 yılında California'da doğdu. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Vancouver'a taşındı. Orada ilkokulu bitirip, liseden mezun olduktan sonra New York'a taşındı ve Parsons'da stratejik tasarım ve işletme bölümünü bitirdi. Sonrasında İstanbul'a dönüp aile şirketinde çalışmaya başladı.

Sosyal medyada özellikle Instagram ve YouTube platformlarında aktif olarak içerik üreten Tarkan; moda, yaşam tarzı, seyahat ve güzellik konularında paylaşımlar yaparak geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.