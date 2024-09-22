Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan hakkında bilinenler

Sosyetenin genç temsilcilerinden Sima Tarkan ve Mark Başoğlu İtalya'da nikah masasına oturdu. Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun mutlu gününe Arzu Sabancı, Ömer Sabancı, Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı, Hakan Sabancı gibi birçok isim eşlik etti. Peki, Sima Tarkan kimdir?

Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan hakkında bilinenler

Sima Tarkan 1995 yılında California'da doğdu. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Vancouver'a taşındı. Orada ilkokulu bitirip, liseden mezun olduktan sonra New York'a taşındı ve Parsons'da stratejik tasarım ve işletme bölümünü bitirdi. Sonrasında İstanbul'a dönüp aile şirketinde çalışmaya başladı.

Sosyal medyada özellikle Instagram ve YouTube platformlarında aktif olarak içerik üreten Tarkan; moda, yaşam tarzı, seyahat ve güzellik konularında paylaşımlar yaparak geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

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