Şimal kanseri yendikten sonra ilk kez spor yaptı: Bugünüme şükürler olsun
Kısa süre önce kanseri yenen Şimal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı, uzun zaman sonra ilk kez spor yaptı.
Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış ve uzun bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşmuştu. Meme kanserini yenen Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.
8 saat süren bir operasyon geçiren ve tedavi sürecini tamamlayan Şimal, yeniden sağlığına kavuştu.
"BUGÜN ÇİÇEK AÇTIM"
Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şimal, bu kez yaşadıklarını anlattı. Uzun zaman sonra ilk kez spor yaptığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Bugün çiçek açtım ben. Neden mi? Beni yakından takip edenler iyi bilir sporsuz asla yapamam ve hocalarımın izni ile bugün ilk pilates dersimi yaptım" ifadelerini kullandı.
"BUNLARI YAZARKEN BOĞAZIM DÜĞÜMLENİYOR"
Şimal, sözlerine "Hareketleri yapabilme gücünü kendimde hissettiğim an o kadar duygulanıyorum ki... Son beyin ameliyatından sonra üzerine beyin zarına metastaz yapmış, ışın tedavileri, ilaçlar, baş dönmeleri, mide bulantıları, kortizonlar, kas erimeleri... Özetle onca şeye rağmen mucizeleri yaşıyorum adeta şükürler olsun bugünüme. Bunları buraya yazarken bile zorlanıyorum boğazım düğümleniyor. Gözlerinizin gördüğüne, ellerinizin ve ayaklarınızın tuttuğun, kulaklarınızın duyabildiğine her zaman şükredin. Sizleri seviyorum" diye devam etti.
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