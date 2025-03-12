Şimal kanseri yendikten sonra ilk kez spor yaptı: Bugünüme şükürler olsun

Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış ve uzun bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşmuştu. Meme kanserini yenen Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.

8 saat süren bir operasyon geçiren ve tedavi sürecini tamamlayan Şimal, yeniden sağlığına kavuştu.

"BUGÜN ÇİÇEK AÇTIM"

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şimal, bu kez yaşadıklarını anlattı. Uzun zaman sonra ilk kez spor yaptığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Bugün çiçek açtım ben. Neden mi? Beni yakından takip edenler iyi bilir sporsuz asla yapamam ve hocalarımın izni ile bugün ilk pilates dersimi yaptım" ifadelerini kullandı.