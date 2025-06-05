Şimal'in eşi: Hayatımdaki en güzel melodi, sesindi

Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal Gülen hayatını kaybetti. 39 yaşında yaşamını yitiren şarkıcı için ilk tören İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlendi. Ünlü şarkıcının cenazesi ardından Kuşadası'na götürüldü ve Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şarkının eşi Necati Arıcı sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Eşinin konserinden bir video paylaşan Arıcı paylaşımına "Hayatımdaki en güzel melodi, sesindi. Şimal'im şimdi hayatıma sessizlik hakim ama kalbim senin şarkılarınla dolu. Seni çok özlüyorum. Seni asla unutmayacağım." notunu düştü.



"SENİ SEVMEYE SONSUZA KADAR DEVAM EDECEĞİM"



Öte yandan Arıcı daha önce eşiyle verdiği pozları paylaşmış ve şu notu düşmüştü: "Sen benim hayat yolculuğumdaki en güzel duraktın. Seninle paylaştığım her an, kalbimde ölümsüz bir iz bıraktı. Biliyorum ki Şimal yıldızlarının altında yeniden buluşacağız. Beni bekle, seni sevmeye sonsuza kadar devam edeceğim. Güzel yüzlüm mekanın cennet olsun, seni çok seviyorum."



ŞİMAL KİMDİR?



Şarkıcı Şimal, 25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 400'e yakın bestesi bulunan genç şarkıcı, ilk olarak 2012 yılında çıkış yaptı. Başlangıç adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.



Söz ve müziği Şimal Tebessüm Eden'e ait olan albümde aranjörü Taşkın Sabahtan’ın yaptığı Şimal Yıldızı adlı şarkının klip yönetmenliğini ise Enmir Khalilzadeh üstlendi.