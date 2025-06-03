Şimal'in eşinden duygusal paylaşım: "Çok özlüyorum seni"

Şarkının eşi Necati Arıcı sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu. Arıcı, eşi ile karesini paylaştı ve "Çok özlüyorum seni. Huzur içinde uyu güzel yüzlüm." notunu düştü.

Şarkıcı Şimal Gülen, uzun süredir mücadele ettiği kansere 30 Mayıs'ta yenik düştü. 39 yaşında yaşamını yitiren şarkıcı için ilk tören İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlendi. Ünlü şarkıcının cenazesi ardından Kuşadası'na götürüldü ve Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Arıcı daha önce "Mekanın cennet olsun güzel yüzlüm. Seni çok seviyorum her zaman benim kalbimin içindesin". notuyla eşine veda etmişti

ŞİMAL KİMDİR?



Şarkıcı Şimal, 25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 400'e yakın bestesi bulunan genç şarkıcı, ilk olarak 2012 yılında çıkış yaptı. Başlangıç adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.



Söz ve müziği Şimal Tebessüm Eden'e ait olan albümde aranjörü Taşkın Sabahtan’ın yaptığı Şimal Yıldızı adlı şarkının klip yönetmenliğini ise Enmir Khalilzadeh üstlendi.



2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından iyileşen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz yıl ise rutin kontroller sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.



Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatı sonrası iyileşme sürecine giren Şimal, kısa bir süre önce sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı. 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.