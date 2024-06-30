Şimal: Vücudum tertemiz ama korkudan ağlıyorum

Üç yıl önce yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal , geçtiğimiz aylarda rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 17 Ocak'ta 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

"BİR DAHA AYNI ŞEYLERİ YAŞARSAM DİYE KORKUYORUM"

Sosyal medya hesabından ağlarken çektiği fotoğrafı paylaşan Şimal, "Pet sonuçları geldi. Vücudum tertemiz çok şükür. Psikolojik herhalde korkuyorum, bir daha yaşarsam aynı şeyleri diye... Aslında şu an çok mutluyum ama korkudan ağlıyorum" dedi.