Simge Sağın'a sahnede Icardi'ye benzeyen minik hayranı eşlik etti

Seslendirdiği, "Aşkın Olayım" şarkısı futbolcu Mauro Icardi'nin her golünden sonra dillere pelesenk olan sanatçı Simge Sağın, şarkısını konserinde sarı-kırmızı formalı küçük hayranıyla söyledi.

Simge Sağın'a sahnede Icardi'ye benzeyen minik hayranı eşlik etti

Simge Sağın'ın seslendirdiği, "Aşkın Olayım" şarkısı geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olan 'ın taraftarları arasında Arjantinli ünlü yıldız Mauro Icardi'nin her golünden sonra dillere pelesenk olmuştu.

Sağın, şarkısını Kuşadası'nda sarı-kırmızı formalı küçük hayranıyla söyledi. Ünlü şarkıcı sahnenin önünde Icardi gibi sarıya boyalı saçlı, Galatasaray formalı bir çocuğun şarkıya eşlik ettiğini fark etti. Küçük hayranını sahneye davet eden Sağın, "Aşkın Olayım" şarkısını birlikte seslendirdi.

Simge Sağın'a sahnede Icardi'ye benzeyen minik hayranı eşlik etti - 1

Adının Noyan Habbuloğlu olduğu öğrenilen 8 yaşındaki taraftar, şarkı bitiminde Simge Sağın'ı öpücük yağmuruna tutarak sarıldı. Küçük hayranına sarılan Simge Sağın, "Beni sadece öpmedi yedi, buradaki en şanslı erkek sensin küçük Icardi. Ben seni yerim, ben sana bayıldım" diyerek Noyan’ı öptü.

Simge Sağın'a sahnede Icardi'ye benzeyen minik hayranı eşlik etti - 2

Sağın ayrıca, "Çok tatlısın, inşallah bir gün oğlum olursa senin gibi olsun, gerçi saçlar boyalı ama neyse" diyerek Noyan’ı ailesinin yanına yolladı.

Simge Sağın'dan Icardi'li pozlar

Simge Sağın'dan Icardi'li pozlar

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