Simge Sağın'a sahnede Icardi'ye benzeyen minik hayranı eşlik etti

Adının Noyan Habbuloğlu olduğu öğrenilen 8 yaşındaki taraftar, şarkı bitiminde Simge Sağın'ı öpücük yağmuruna tutarak sarıldı. Küçük hayranına sarılan Simge Sağın, "Beni sadece öpmedi yedi, buradaki en şanslı erkek sensin küçük Icardi. Ben seni yerim, ben sana bayıldım" diyerek Noyan’ı öptü.

Sağın ayrıca, "Çok tatlısın, inşallah bir gün oğlum olursa senin gibi olsun, gerçi saçlar boyalı ama neyse" diyerek Noyan’ı ailesinin yanına yolladı. Simge Sağın'dan Icardi'li pozlar Haberi Görüntüle